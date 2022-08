FC Barcelone-Manchester City : les compositions officielles

À partir de 21h30, le FC Barcelone affronte Manchester City au Spotify Camp Nou. Un match caritatif dont les fonds seront reversés à la recherche contre ELA et qui est à suivre en direct sur notre site. Le Barça vient de signer, le week-end dernier, son premier succès en Liga sur le terrain de la Real Sociedad (4-1), après un match nul inaugural face au Rayo Vallecano (0-0). De son côté, City, après deux victoires à West Ham (2-0) et contre Bournemouth (4-0), vient de caler face à Newcastle (3-3) en Premier League.

Pour cette rencontre amicale, Pep Guardiola fait bien entendu tourner avec les titularisations de Gomez à gauche de la défense ou encore de Phillips au milieu. On retrouve des jeunes comme Ortega Moreno, Palmer ou encore Lewis et une attaque solide composée de Mahrez, Alvarez et Foden. A noter que Haaland débute sur le banc et que Bernardo Silva, courtisé par les Catalans, est titulaire. Côté Xavi, le Français Koundé, non inscrit encore en Liga, est aligné en défense avec Piqué. De Jong est titulaire au milieu avec Kessie et Busquets. Devant, Raphinha, Torres et Aubameyang formeront le trio offensif alors que Lewandowski sera sur le banc au coup d'envoi.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Pena – S. Roberto, Piqué, Koundé, Jordi Alba – De Jong, Busquets, Kessie – Raphinha, Aubameyang, Ferran Torres

Manchester City : Ortega Moreno - Lewis, Walker, Dias, Gomez - Phillips, Bernardo, Palmer - Mahrez, Alvarez, Foden