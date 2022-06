JT Foot Mercato : l'OL va tout dynamiter sur le mercato

La suite après cette publicité

Comebacks et départs à Lyon

Ces derniers jours, les Gones ont passé la seconde sur le mercato. Après avoir convaincu Alexandre Lacazette de faire son grand retour dans son club formateur, l’OL a officialisé hier soir la signature du milieu défensif Johann Lepenant pour 4,25 M€ auquel pourront s’ajouter 2,5 M€ de bonus. La pépite de 19 ans du Stade Malherbe de Caen est désormais liée avec le club rhodanien jusqu’en 2027. En parallèle deux ex-Lyonnais pourraient revenir au bercail : il s'agit de Corentin Tolisso, libre de tout contrat et Samuel Umtiti, qui a fait de l'OL sa priorité. Les Gones souhaitent conserver Tetê mais devront poser 28 M€ sur la table du Shakhtar pour le garder, selon Le Dauphiné Libéré. En attendant, Lyon avance toujours sur le cas Tyrell Malacia (Feyenoord Rotterdam). Les clubs néerlandais et français sont tout proches de se mettre d’accord. Du côté des départs aussi ça chauffe. Courtisé par Newcastle et Arsenal, Lucas Paqueta a un nouveau prétendant. Il a tapé dans l'œil d'Antonio Conte, qui aimerait beaucoup le faire venir à Tottenham. L'international brésilien pourrait bien se laisser convaincre. Il faudra débourser 50 M€ pour s'offrir le joueur. Ce n'est pas tout car Lyon souhaiterait vendre plusieurs éléments, notamment Jérôme Boateng et son imposant salaire. Houssem Aouar, Tino Kadewere voire Léo Dubois pourraient aussi s'en aller.

Sampaoli proche d'un départ !

À Marseille, selon AS, Jorge Sampaoli voudrait claquer la porte à l’OM. L'ancien sélectionneur argentin a la sensation qu'il n'aura pas vraiment une équipe au niveau escompté pour la saison prochaine. Les départs de Saliba et Kamara ainsi que les échecs dans des dossiers considérés comme prioritaires par Sampaoli, comme Axel Witsel, ne lui ont pas du tout plu. Pour l'instant, les deux parties travaillent toujours sur une prolongation de son contrat qui expire en fin de saison. Pour ce qui est du mercato, l'OM s'est renseigné au sujet de Nuno Tavares, qui évolue à Arsenal depuis l'été dernier. Selon nos informations, l’OM a formulé une offre de prêt avec option d'achat pour le latéral de 22 ans. Arsenal n'a pour l'instant pas donné de réponse aux Olympiens, mais est ouvert à l'idée d'un prêt.

Les officiels du jour

River Plate perd un deuxième joueur. Après avoir cédé Julian Alvarez à Manchester City, le club argentin perd Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de 21 ans, auteur de 9 buts et 6 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, va s'engager avec Benfica. Le club lisboète a annoncé avoir trouvé un accord de principe à hauteur de 10M€ + 8M€ de bonus, pour 75% des parts du joueur, qui ralliera le Portugal en fin d'année civile. Christopher Nkunku prolonge au RB Leipzig. Le meilleur joueur de Bundesliga était convoité par le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Chelsea, Manchester United ou encore le Real Madrid. Le Français prolonge son contrat avec l’écurie Red Bull jusqu’en 2026.