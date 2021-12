LdC, PSG : Mauricio Pochettino explique l'absence de Sergio Ramos

La nouvelle est tombée juste avant la conférence de presse d’avant-match du Paris Saint-Germain. Pour la réception du Club Bruges, le club de la capitale devra se passer des services de Sergio Ramos. Un nouveau forfait qui était prévu selon Mauricio Pochettino.

« Aujourd’hui c’est la première fois depuis le match contre Saint-Étienne qu’il fait l’échauffement et le toro avec le groupe. Il a ensuite continué en salle avec le travail individuel. On va suivre son évolution. C’était quelque chose de planifié, ce n’est pas une décision technique. C’était quelque chose vu avec le staff médical et technique », a-t-il déclaré en conférence de presse.

