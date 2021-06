Euro 2020 : le mauvais geste d'Antonio Rüdiger sur Paul Pogba passe mal en Allemagne

Si Antonio Rüdiger (28 ans) n’a pas réalisé un immense match face à l’équipe de France hier soir (défaite 1-0), il s’est surtout fait remarquer par un geste plus que limite. En effet le défenseur de Chelsea a volontairement mordu Paul Pogba lors d’un duel avant la mi-temps. Un geste qui n’a pas du tout plu en Allemagne, et plusieurs anciens joueurs de la Mannschaft n’ont pas hésité à revenir sur cette action qu’ils jugent déplorable.

« Surtout à l'époque de l'assistance vidéo : on peut se réjouir que Pogba ne crie que brièvement et ne reste pas à terre. Au ralenti, on voit que c'est une morsure. Alors ça peut être un signe très stupide que Rüdiger pose », explique Christoph Kramer (12 sélections) au micro de la la chaîne de télévision allemande ZDF avant que Per Mertesacker (104 sélections n’ajoute : « C'est sa façon d'être méchant ? Je ne peux absolument pas comprendre cela. Nous devons être prudents. Nous devons gagner de bons duels au lieu de grignoter les adversaires.» Enfin, même Michael Ballack (98 sélections a réagi sur Magenta TV : « Bien sûr que tu ne veux pas voir ça. Cela n'a pas sa place sur un terrain de football, peu importe ce qui a amené Rüdiger là-bas. » Il y a quelques jours, Antonio Rüdiger avait annoncé vouloir jouer « sale », on comprend mieux ce qu’il a voulu dire désormais.