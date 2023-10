OM : la drôle de première de Gennaro Gattuso

La suite après cette publicité

Les amateurs de Ligue 1 et de football de façon générale ont eu droit à une belle affiche ce samedi, avec ce duel entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Un match avec des buts et des rebondissements, qui s’est conclu sur une victoire du club de la Principauté sur le score de 3-2. Une première en Ligue 1 pour Gennaro Gattuso, le nouveau coach de l’OM, qui démarre donc sur une défaite. En conférence de presse, il a d’ailleurs déjà pointé du doigt les erreurs de ses hommes, et sait dans quels domaines ses ouailles vont devoir progresser.

« On ne peut pas être content quand on perd c’est certain. Il faut mieux faire. On a encaissé trois buts qu’on aurait pu éviter. Sur l’un des trois on s’est endormis, sur le troisième on était trois contre deux. Ce sont des petites choses qu’il faut améliorer rapidement sinon il est très difficile de gagner des matchs. Je pense qu’il y avait beaucoup de choses à faire. Il aurait fallu mieux défendre. On a encaissé le deuxième but à neuf mètres. Ce sont des choses qu’il faut éviter et qu’on peut éviter. Il faut avoir beaucoup plus d’attention et être beaucoup plus concentré. Je pense qu’il faut faire des progrès au niveau tactique, on a commis plusieurs erreurs et les petits détails ont fait la différence », a confié l’entraîneur marseillais après le match.

Tout n’est pas à jeter, loin de là !

Il faut dire que l’Italien n’a pas été aidé par les prestation de certains de ses hommes, à l’image de Chancel Mbemba, encore dans le dur samedi soir, ou même de Valentin Rongier ou Joaquin Correa, à un niveau assez bas également. Mais c’est surtout ce secteur défensif, aspect que Gattuso a pourtant beaucoup travaillé sur ses premières séances, qui a fait défaut. Avec le ballon, et dans ce 4-3-3 choisi par l’entraîneur italien, on a vu un peu de mieux par rapport à l’OM de Marcelino, que ce soit dans la relance, dans la construction du jeu, ou dans la facilité à atteindre les derniers mètres de l’adversaire.

L’équipe semblait un peu plus libérée et donnait la sensation d’avoir plus de solutions que lors des rencontres disputées sous les ordres de Marcelino. On a aussi vu des joueurs avec un peu plus de mordant et un peu plus combatifs lorsqu’il fallait récupérer le ballon ; ce qui est tout de même assez habituel lorsqu’il y a un changement de coach. Quant à Gattuso, il a affiché beaucoup d’énergie dans sa zone technique, encourageant les siens et distribuant des consignes à tout va pendant toute la rencontre. L’Italien sait qu’il a encore du pain sur la planche, avec un duel face à Brighton jeudi qui plus est, mais il peut s’appuyer sur des bases plutôt intéressantes…