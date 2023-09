AS Monaco - OM : les notes du match

La septième journée de Ligue 1 offrait ce samedi un sacré choc au sommet entre l’AS Monaco (4e) et l’Olympique de Marseille (8e). Deux équipes qui avaient la possibilité de faire un joli rapproché au classement. À domicile, les Monégasques optaient pour un 3-4-1-2 avec Ismail Jakobs côté gauche. Devant, Maghnes Akliouche était placé derrière Folarin Balogun et Wissam Ben Yedder. De leur côté, les Phocéens misaient sur un 4-3-3 pour la première de Gennaro Gattuso sur le banc olympien. C’était aussi la première du latéral Michael Murillo. Dans l’entrejeu, Valentin Rongier et Azzedine Ounahi épaulaient Jordan Veretout. Enfin, Joaquin Correa et Iliman Ndiaye soutenaient Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

Et il ne fallait pas arriver en retard dans un match très animé. En effet, après quelques secondes, Pierre-Emerick Aubameyang centrait de la gauche pour Iliman Ndiaye au second poteau. Le Sénégalais ne se manquait pas et trouvait la faille (1-0, 1re). Surpris, Monaco subissait une nouvelle offensive phocéenne signée Pierre-Emerick Aubameyang mais le Gabonais tombait sur Philipp Köhn (6e). Néanmoins, la réaction de la bande d’Adolf Hütter arrivait et c’est le très jeune Maghnes Akliouche qui égalisait d’une très belle frappe (1-1, 10e). Une belle réaction de la part du club du Rocher mais encore une fois, Marseille répondait. Sur un amour de centre d’Iliman Ndiaye côté droit vers le point de penalty, Samuel Gigot surgissait et redonnait l’avantage aux Marseillais (2-1, 18e).

Monaco a renversé l’OM

Le match était très plaisant et allait encore sombrer un peu plus dans la folie. Encore quelques minutes plus tard, le remuant Maghnes Akliouche mettait sur orbite Folarin Balogun qui se chargeait d’ajuster Pau Lopez (2-2, 23e). Une entame de rencontre totalement dingue entre deux équipes qui se rendaient coup pour coup. En fin de première période, on notait une tentative sans conséquence de Vanderson (34e) et c’est sur un score de parité que les deux clubs allaient aux vestiaires. En seconde période, on repartait sur des bases excellentes. Sur un très bon mouvement collectif, Wissam Ben Yedder retrouvait idéalement Maghnes Akliouche sur la gauche de la surface. Le jeune monégasque s’offrait d’une demi-volée un doublé (3-2, 52e).

Monaco prenait enfin l’avantage et poussait pour prendre le large. Sur un contre initié par Folarin Balogun, Wissam Ben Yedder tombait de peu sur Pau Lopez (63e). Marseille n’était toutefois pas en reste. Jordan Veretout s’essayait à un tir sans trouver le cadre (68e) et Azzedine Ounahi était proche d’obtenir un penalty (70e). La menace se rapprochait du but de Monaco. Jonathan Clauss tentait la frappe de loin, en vain (82e). Finalement avec cette victoire 3-2, l’AS Monaco s’offre un joli spectacle et prend provisoirement la tête de la Ligue 1. De son côté, l’Olympique de Marseille reste huitième avec une deuxième défaite de rang. Néanmoins, la production offensive a été intéressante pour la première de Gennaro Gattuso.

L’homme du match : Akliouche (8,5) : remplaçant contre l’OGC Nice, le joueur formé à l’ASM débutait dans le cœur du jeu en l’absence de Golovin, suspendu. Visiblement, le but précoce des Phocéens ne l’a pas perturbé car le prodige de 21 ans a fait preuve de caractère pour remettre les siens sur les bons rails. Sur la première incursion du club princier dans le camp marseillais, le Monégasque punit Lopez avec une frappe croisée au premier poteau (8e). Par la suite, le numéro 21 de l’ASM s’est montré autoritaire dans son compartiment de jeu et disponible entre les lignes pour offrir notamment le but égalisateur à Balogun, parti dans le dos de Mbemba (2-2, 23e). Dans la foulée, il se heurte coup sur coup au portier marseillais (24e), mais il parvient à nouveau à faire la différence au retour des vestiaires. Après une succession de déviation, le Français frappe fort au premier poteau et crucifie l’Espagnol, s’offrant au passage un doublé (3-2, 52e). En parallèle, le natif de Tremblay a excellé par son placement et sa lecture du jeu, n’hésitant pas à venir proposer plus bas pour orienter le jeu, et de ce fait, il a posé des problèmes à ses adversaires. En outre, il a marqué des points ce soir et son entraîneur peut être fier de ses performances. Remplacé par Diatta (75e).

AS Monaco

- Köhn (4,5): successeur d’Alexander Nübel dans les cages du club de la Principauté, le Suisse a plié après seulement 32 secondes de jeu. Plombé par une défense aux abois, le portier monégasque est trop court pour détourner la frappe de Ndiaye qui mène à l’ouverture du score phocéenne (0-1, 1e). Moins de vingt minutes plus tard, l’Helvète est une nouvelle fois abandonné par sa charnière centrale et ne peut repousser la demi-volée de Gigot (1-2, 18e). Au retour des vestiaires, l’Helvète a rassuré ses défenseurs en réalisant plusieurs sorties décisives (55e, 71e, 90e+4).

- Singo (5): chahuté par le but de Ndiaye, l’Ivoirien a très mal débuté son match et a longtemps souffert face au pressing haut imposé par les Marseillais, notamment au cours de la première mi-temps. Mais lorsque l’AS Monaco a repris le jeu à son compte, le défenseur monégasque a répondu présent en effectuant plusieurs retours payants (11 duels sur 13 remportés) et s’est montré impérial dans les airs.

- Maripan (4): de retour dans le onze de départ d’Adi Hütter après avoir été préservé face au Gym lors de la journée précédente, le Chilien a vécu une entame de match catastrophique. Sur un long ballon marseillais, le défenseur monégasque se troue complétement sur son intervention de la tête et ne peut revenir à temps pour empêcher l’ouverture du score olympienne (1e). Sonné par ce but précoce, le Chilien n’a pas montré une grande sérénité dans les relances et son placement laissait à désirer face à des Marseillais libérés. Sur le deuxième but de l’OM, le Chilien relâche le marquage sur Gigot et laisse le défenseur phocéen punir Köhn à bout portant (18e). Progressivement, le Chilien s’est remis dans le droit de chemin en remportant ses duels aériens et en multipliant les interceptions, à l’image de son retour salvateur sur Aubameyang (62e).

- Magassa (5): à l’image de son équipe, le défenseur monégasque a traversé 10 premières minutes éprouvantes. Abandonné par ses coéquipiers sur la première incursion marseillaise, le Français est surpris par le centre tendu d’Aubameyang et assiste avec impuissance au but de Ndiaye (1e). Derrière, le jeune joueur de 19 ans s’est bien repris pour intervenir in extremis devant Ndiaye qui filait au but (5e). Tranchant dans ses interventions, le Monégasque a limité la casse au sein d’une défense asémiste longtemps désorganisée. Averti dans le temps additionnel pour une faute sur Sarr (90e+2).

- Vanderson (4,5): positionné sur le flanc droit, le Brésilien a été plutôt appliqué défensivement malgré un premier quart d’heure frustrant. S’il s’est distingué par quelques retours bien inspirés, il a perdu de nombreux duels (seulement 4 duels sur 13 remportés). Enfin, l’Auriverde n’a pas assez proposé offensivement au contraire de son pendant à gauche. Sûrement sa prestation la plus décevante depuis le début de saison.

- Fofana (6,5): si son équipe a été bousculée dès les premières minutes par l’OM, l’international français n’a pas semblé impacté par l’entame de match catastrophique des siens. C’est d’ailleurs lui qui a sonné la révolte en reprenant le jeu à son compte au milieu de terrain. Comme à son habitude, il n’a pas hésité à se projeter vers l’avant pour amener le surnombre et à tenter sa chance dès qu’il en avait l’opportunité (10e). Sa vigilance à la récupération et sa précision dans les transmissions de balle a fait un bien fou au collectif monégasque.

- Zakaria (4,5): repositionné dans l’entrejeu, le Suisse retrouvait son poste de prédilection. Malgré tout, l’ancien joueur de Chelsea n’a pas brillé au Stade Louis II dans la mesure où il a livré une prestation neutre même s’il a énormément travaillé pour harceler le porteur du ballon phocéen. Moins en réussite balle au pied, l’Helvète a montré beaucoup de nervosité. Un trait de caractère qui aurait pu lui coûter cher en seconde période. À la suite d’un accrochage avec Gigot, le Monégasque peut s’estimer heureux de n’avoir reçu qu’un simple avertissement (59e). Remplacé par Camara (90e+2).

- Jakobs (6,5): en l’absence de Caio Henrique, victime d’une rupture des ligaments croisés contractée lors du derby face à Nice, le Ghanéen était choisi par son entraîneur pour débuter sur le flanc gauche. Utilisé à quatre reprises par le technicien autrichien (seulement 14 minutes de jeu), le natif de Cologne a été plutôt intéressant offensivement en délivrant plusieurs centres dangereux et sa pointe de vitesse a causé des soucis à Clauss, régulièrement poussé à la faute. En phase défensive, il n’a pas lésiné sur les efforts à l’image de son retour triomphant sur Ounahi (70e). En bref, il a parfaitement assuré l’intérim. Remplacé par Matazo (74e), averti deux minutes plus tard pour une faute sur Clauss (76e).

- Akliouche (8,5): voir ci-dessus.

- Ben Yedder (6): préféré à Minamino, diminué et laissé au repos par le coach de l’ASM, le Français était associé à Balogun sur le front de l’attaque princière pour la première fois de la saison. Habitué à évoluer aux côtés du Japonais, les automatismes ont manqué et la relation avec l’Américain a été moins prolifique. Toutefois, l’attaquant monégasque peut se targuer d’être à l’origine du premier but des siens. En servant de relais aux abords de surface, il permet à Akliouche d’ajuster sa frappe et de tromper Lopez (1-1, 8e). En dépit de cette grosse opportunité peu après l’heure de jeu (63e), le joueur de 33 ans s’est procuré peu d’occasions franches pour espérer atteindre la barre des 150 buts en Ligue 1.

- Balogun (6,5): malheureux face à Nice après avoir manqué deux penaltys, l’Américain avait à cœur de se racheter pour confirmer les attentes placées en lui. Malgré une entame de match timide, l’ex-sérial buteur du Stade de Reims est sorti de sa boîte au bout de 20 minutes de jeu. Profitant des errements défensifs olympiens, l’ex-Gunner exploitait sa vitesse pour prendre à revers Mbemba, éliminait à l’entrée de la surface Murillo avant de mystifier Lopez au premier poteau (2-2, 23e). En seconde période, il s’est montré beaucoup plus altruiste à l’image de sa déviation de la poitrine décisive pour Akliouche (52e), et sans un arrêt décisif de Lopez, il aurait pu offrir le but du break à Ben Yedder (63e). Remplacé par Boadu (82e).

OM :

- Lopez (3) : souvent décrié depuis plusieurs mois, le gardien espagnol n’a pas rassuré ce soir. Battus deux fois au premier poteau sur les deux buts monégasques en première période, le portier espagnol aurait dû mieux faire, surtout lors de l’égalisation d’Akliouche (8e). C’est au devant de ce dernier qu’il a néanmoins réalisé une double parade impressionnante à la 24e minute. Au retour des vestiaires, il a encore été fautif sur le deuxième but d’Akliouche en étant encore pris sur son premier poteau. Auteur d’une belle parade devant Ben Yedder (63e), le gardien ibérique n’a pas réussi son match pour autant…

- Clauss (5) : auteur d’un début de saison de qualité, l’ancien Lensois a été plus en difficulté ce soir dans la Principauté. Inquiétant défensivement, l’international tricolore a perdu beaucoup de ballons en phase offensive et n’a pas pu bien se projeter face à la menace monégasque en contres. Plus offensif en seconde période, il a eu le mérite d’essayer de créer quelque chose. Même si certains de ses centres ont été intéressants, il a manqué de justesse pour faire une vraie différence. Averti à la 73e minute.

- Mbemba (3,5) : il a eu énormément de travail à réaliser avec la doublette Balogun-Ben Yedder face à lui. Moins étincelant cette saison, le Congolais a confirmé ses difficultés du début de saison. Hasardeux sur ses relances, l’ancien de Porto a souvent été mis en difficulté dans la profondeur, à l’image du but de Balogun, même s’il a remporté pas mal de duels. Pas au diapason de Samuel Gigot, le joueur de 29 ans traîne son spleen à Marseille. Alors que Leonardo Balerdi et Bamo Meïté peuvent clairement postuler à une place dans le onze, Mbemba a du souci à se faire s’il venait à rééditer ce genre de performances.

- Gigot (5,5) : comme à son habitude, il a réalisé une performance défensive solide. Alors qu’il a brillé en première période grâce à une reprise de volée fantastique qui a redonné un avantage bref aux siens, le défenseur de 29 ans a été très agressif comme à son habitude. Récupérant plusieurs ballons de cette manière, il a également reporté presque tous ses duels. Taulier de la charnière centrale marseillaise, il a mis beaucoup de cœur à l’ouvrage mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens. Averti à la 59e minute.

- Murillo (5) : pour sa première apparition sous les couleurs de Marseille, le défenseur gauche panaméen a été assez intéressant. Peu mis en difficulté défensivement, le danger n’est pas passé de son côté malgré les dédoublements de Vanderson. Intéressant par ses projections offensives, l’ancien d’Anderlecht a, probablement, agréablement surpris les supporters phocéens qui savent désormais qu’ils pourront avoir une solution de rechange viable à Renan Lodi.

- Rongier (3,5) : ce soir, le capitaine de l’OM a failli. Imprécis techniquement dans ses nombreuses tentatives à la passe ou par le dribble, l’ancien Nantais a été bien trop tendre dans les duels. Naïf, il a souvent été dépassé par ses vis-à-vis assez facilement. Même si certaines de ses récupérations de balle ont été intéressantes, Rongier a clairement perdu des points ce soir et sa place pourrait être menacée à terme avec le retour de Geoffrey Kondogbia. Averti à la 77e minute.

- Veretout (4,5) : alors qu’il a été l’un des seuls marseillais à montrer quelque chose dimanche dernier lors du Classique, l’ancien de la Roma a été performant en première période malgré les difficultés de son compère Valentin Rongier. Même s’il a perdu une quantité regrettable de ballons, son premier acte était correct. Bien plus poussif en seconde période, l’international français a quand même remporté plusieurs duels à la différence de Rongier. Pour autant, Veretout doit faire mieux.

- Ounahi (5,5) : très actif durant cette rencontre, le Marocain a réalisé une performance satisfaisante. Néanmoins, on peut en attendre encore plus de l’ancien Angevin. Disponible pour ses coéquipiers dans un rôle de relayeur qui lui sied à merveille, Ounahi a perdu pas mal de ballons ce soir mais c’est car il a été celui qui a le plus tenté dans l’entrejeu. Intéressant par séquence dans son abattage défensif, il a gratté quelques ballons mais aurait dû faire bien mieux sur plusieurs situations suite à ces récupérations. De retour dans le onze phocéen depuis plusieurs rencontres déjà, le Lion de l’Atlas a été le meilleur milieu marseillais ce soir. Remplacé par Vitinha à la 83e minute.

- Ndiaye (6) : son match a démarré sous les meilleurs auspices. Au bout de seulement quelques secondes, l’ancien de Sheffield United a inscrit son premier but sous les couleurs olympiennes grâce à une reprise de volée heureuse. Auteur d’une première période référence depuis ses débuts sur la Canebière, le Sénégalais a finalement dû céder sa place peu après une vilaine semelle après la pause. Du peu qu’il a montré en 47 minutes de jeu, il a été le meilleur marseillais ce soir. Remplacé par Amine Harit (48e), qui a été intéressant par sa qualité de percussion mais qui n’a pu réellement causer du tort à l’arrière-garde monégasque.

- Aubameyang (4) : auteur de la passe décisive pour Ndiaye dès la première minute de jeu, l’attaquant gabonais s’est montré assez disponible ce soir. Néanmoins, c’est techniquement que le bât blesse. Inoffensif dans la surface adverse, il a souvent pêché quand il a été trouvé par ses partenaires. Trop souvent en position de hors-jeu, il a été mis en grande difficulté par la défense asémiste. Alors qu’il a semblé passer un cap avec sa nouvelle équipe contre l’Ajax Amsterdam, l’ancien du Barça et de Dortmund est toujours en situation d’échec en Ligue 1.

- Correa (3) : Excentré côté gauche, cette position ne lui va vraiment pas. Asphyxié dans chaque duel contre la défense adversaire, l’ancien de la Lazio Rome a été inexistant en phase offensive. Incapable de faire parler sa qualité de percussion ou ses dispositions de buteur, l’Argentin est totalement passé à côté de son match si l’on rajoute ses pertes de balles bêtes. Averti à la 54e minute, il a été remplacé par Ismaïla Sarr qui n’a pas su faire la différence en un quart d’heure (75e).