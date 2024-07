Mercato : le nouveau casse tête du LOSC pour renforcer son attaque

Avec le départ de Leny Yoro à Manchester United, le LOSC enregistre une rentrée d’argent de 62 M€. Une sacrée somme qui fait beaucoup de bien aux finances d’un club limité par le nouveau montant récupéré sur les droits de diffusion du championnat. Olivier Létang le confie à L’Equipe ce vendredi, le club nordiste, assuré au minimum de participer à la Ligue Europa cette saison (et peut-être même à la Ligue des Champions), va tenter des coups tardifs sur le mercato et peu onéreux. C’est d’ailleurs déjà le cas avec les venues d’Ethan Mbappé, libre en provenance du PSG, et de Ngal’ayel Mukau, recruté 5 M€ au club belge de Malines, avant de boucler la signature de Thomas Meunier, libre lui aussi.

La suite après cette publicité

« On va remettre en place le puzzle mais on a déjà une base très forte. Aujourd’hui, on a déjà la certitude de joueur l’Europa League. C’était l’objectif. On peut l’améliorer avec quatre matches supplémentaires et peut-être une qualification en Ligue des Champions. On est dans un marché particulier et complexe avec la baisse des droits TV. Des discussions sont en cours, soutient le dirigeant lillois. On avance 'low profile’, sans dépenser l’argent qu’on n’a pas. Mais comme d’habitude, tout va s’accélérer dans les quinze derniers jours du marché. » Il y a notamment le chantier offensif en priorité puisque Jonathan David est annoncé partant, comme tous les étés ou presque.

À lire

Thomas Meunier proche d’un retour en Ligue 1

Alexis Sanchez, Braithwaite et Ajorque pistés

Le Canadien, qui a disputé la Copa América, devrait être de retour pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Pour la suite, rien n’est moins sûr. L’homme aux 84 buts depuis 2020 est courtisé. Chelsea a eu un œil dessus mais c’est surtout la Roma et l’Atlético de Madrid qui semblent être les plus intéressés, avec l’Arabie saoudite. Le LOSC espère récupérer 50 M€ sur sa vente et permettre de recruter en conséquence. Mohamed Bayo sera, lui aussi, de retour après une saison en prêt du côté du Havre. Reste à savoir quel sera son avenir lui qui n’avait pas vraiment convaincu lors de sa première saison il y a deux ans. Le malheureux Andrej Ilic, blessé dès son 2e match, est de retour mais dans quel état physique.

La suite après cette publicité

Trois pistes sont évoquées par L’Equipe pour se renforcer. Il y a d’abord Alexis Sanchez (35 ans), libre depuis la fin de son contrat à l’Inter, et évoqué pour un retour à l’OM, mais il faudra faire de la place en raison du nombre d’extra-communautaires déjà présents au club. Autre dossier, celui Martin Braithwaite (33 ans), libre également puisqu’il a quitté l’Espanyol. Il y aussi celui menant à Fotis Ionnidis du Panathinaïkos mais la tendance est à un transfert vers Ipswich pour 20 M€. D’après nos informations, Ludovic Ajorque (30 ans) fait également partie d’une short-list, lui qui a connu une seconde saison plus compliquée à Mayence.