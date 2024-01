PSG : Luis Enrique tremble avant le choc face au RC Lens

Après la parenthèse Coupe de France contre Revel (victoire 9-0), le PSG est de retour aux affaires courantes. Une belle entrée en matière s’offre au leader de la Ligue 1 pour la reprise du championnat puisqu’il faut se déplacer à Bollaert et affronter son dauphin de la saison dernière : le RC Lens. Les Sang et Or sont moins en réussite cette année, mais toujours dans le coup pour l’Europe puisqu’ils ne sont qu’à 7 points du podium après un début d’exercice compliqué. Pour Luis Enrique, cette rencontre aura même une valeur étalon à un mois tout rond du match aller de 8e de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad.

«Oui ça pourrait être une très bonne manière de se tester, reconnaît le coach en conférence de presse à la veille de ce choc de la 18e journée de Ligue 1 (20h45). Le match contre Lens comporte tous les ingrédients dont peut rêver une équipe de haut niveau. C’est une équipe presque imbattable à domicile. C’est une équipe qui fait du pressing, qui ne donne pas beaucoup de temps pour réfléchir. Ils jouent bien au ballon, ils ont de très bons résultats. Ils ont grand stade, une ambiance incroyable, je suis ravi, c’est parfait jouer au foot.» Une soirée rêvée malgré le froid mais attention car le résultat pourrait bien influer sur les échéances à venir.

Luis Enrique : «demain, l’objectif sera très élevé»

On se rappelle qu’au même stade de la saison l’an passé, le PSG avait connu sa première défaite de la saison à Lens. Un revers qui avait conditionné la très poussive seconde partie d’exercice des Parisiens. Plus qu’un teste, c’est un crash test. «Demain, l’objectif sera très élevé. C’est une équipe qui joue très bien, il presse fort, occupe toujours les espaces. C’est la 5e équipe en termes de possession. Ils font beaucoup de centres, c’est une équipe qui s’adapte très bien à notre idée de la défense. Ils jouent à domicile mais on ne va pas calculer. L’objectif, c’est de gagner ce match et que ça nous serve à l’avenir», poursuit le technicien espagnol.

Ce dernier avait d’ailleurs expliqué il y a quelques semaines que son équipe serait prête pour février, une échéance qui se rapproche à grands pas. Luis Enrique rit jaune, comme souvent. «Je savais déjà que vous (les médias, ndlr) alliez aimer cette phrase où je disais qu’on allait être plus forts en février, mais c’est un processus. L’équipe sera meilleure en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Je suis un optimiste, le travail de mes joueurs va payer.» En plus des absents, notamment en défense (Hakimi à la CAN, Skriniar, Kimpembe, Nuno Mendes, Tenas et Letellier forfaits), ce déplacement à tout du piège. D’ailleurs, le PSG, qui reste sur 12 matchs sans défaite en L1, n’a plus gagné à Bollaert depuis 2010…

