Le malaise Endrick prend de l’ampleur au Real Madrid, deux bonnes nouvelles pour le FC Barcelone

Endrick crispe Madrid

Pas de Real Madrid sur nos écrans ce week-end avec le drame qui touche Valence donc toujours pas d’Endrick. Le journal AS a décidé de faire un focus sur l’homme qui devient invisible. C’est simple depuis sa titularisation face au LOSC, il n’a plus joué la moindre minute depuis. Le club le voit à l’heure actuelle comme un remplaçant de Joselu. Cette saison devait être celle de l’adaptation comme l’avait annoncé Endrick, lui qui voulait apprendre auprès des grands joueurs, mais pas au point de jouer si peu. Même en sélection, ça ne fonctionne plus pour lui alors qu’il avait bien démarré. Malgré cette situation, le journal indique qu’il ne souhaite pas quitter le club cet hiver et veut finir par s’imposer. Un malaise qui prend de l’épaisseur et inquiète les fans.

Deux joueurs de retour au FC Barcelone

À Barcelone, les bonnes nouvelles continuent de tomber. Selon les informations de Marca et Sport, deux joueurs du Barça vont bientôt faire leur retour. Ronald Araujo entre dans la dernière phase de récupération plus vite que prévu. Alors que son retour était prévu pour janvier prochain, l’Uruguayen pourrait faire son retour après la trêve face au Celta Vigo le 23 novembre. L’autre joueur qui revient, c’est Andreas Christensen. Blessé dès le premier match de la saison au tendon d’Achille, il a retrouvé les terrains et a disputé des rencontres amicales avec la réserve. Une infirmerie qui se vide petit à petit pour le plus grand bonheur d’Hansi Flick.

Le feuilleton Amorim continue

Ruben Amorim doit prendre la tête de Manchester United. Enfin ça, c’est la posture théorique puisqu’en réalité l’affaire s’annonce plus compliquée que prévu. Un cycle difficile arrive pour Amorim selon O Jogo. Comme nous vous l’avons révélé, un accord a été trouvé entre le Portugais et son club pour un départ. Mieux encore, le boss d’INEOS, Sir Dave Brailsford indiquait à un fan que tout était réglé. Sauf que A Bola a interrogé un dirigeant du Sporting sur ce deal. Et ce dernier a démenti cette annonce. « Le Sporting n’a pas trouvé d’accord pour le départ de Ruben Amorim et n’a pas encore reçu d’argent pour la clause de départ » a-t-il déclaré. À voir l’évolution dans les heures à venir. Son cas pourrait avoir de lourdes conséquences sur le reste de l’effectif du Sporting, notamment Viktor Gyökeres. Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool et le PSG sont sur le coup.