OL : la grosse déception de Jake O’Brien

Dans le marasme qu’est le début de saison de l’OL, il est la bonne surprise des Gones. Très intéressant défensivement, Jake O’Brien s’est encore illustré ce samedi sur la pelouse du RC Lens. Alors qu’il avait déjà été le héros de la première victoire de la saison lyonnaise à Rennes au début du mois, le défenseur irlandais a inscrit un doublé dans la défaite des siens à Bollaert (3-2). Une prouesse qui n’a donc pas suffi malgré la prestation intéressante de son équipe.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 22 14 4 6 4 4 19 15 18 Lyon 7 13 -13 1 4 8 11 24

Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo, l’ancien de Crystal Palace a fait part de sa déception après cette défaite frustrante : «C’est très décevant. On a fait beaucoup d’efforts, on s’est créé des occasions. On a fait quelques erreurs et ça nous a coûté cher. Ce sont des petites choses à travailler. Je pense notamment à mon erreur… Bien sûr j’ai marqué deux buts mais je suis déçu car je donne un but à l’adversaire. Je suis déçu pour les supporters. Je pense que le score ne reflète pas tout les efforts que l’on a mis dans la partie.»