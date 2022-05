3 clubs de L2 suivent Isaac Karamoko

En manque de temps de jeu à Sassuolo en début de saison, Isaac Karamoko (19 ans) a décidé de partir en prêt à l'Apollon Larisas, en deuxième division grecque, cet hiver. Un choix payant pour l'attaquant, qui a pu engranger rythme et expérience (17 apparitions, 3 buts et 1 passe décisive). Et pour son club, qui, alors qu'il n'avait pas encore gagné le moindre match avant son arrivée, a glané 8 succès et ainsi assuré son maintien au bout du suspens lors de la dernière journée... grâce à une de ses réalisations !

Sa saison désormais terminée, l'ailier franco-ivoirien, formé au Paris SG, pense à l'avenir. Et son rebond en Grèce a alerté plus d'un club. Selon nos informations, trois clubs de Ligue 2 sont ainsi venus aux renseignement à son sujet. Mais ce n'est pas tout, les Autrichiens de l'Admira Wacker et les Allemands de Hanovre se sont eux aussi manifestés tout récemment. Sous contrat jusqu'en juin 2023 en Italie, Isaac Karamoko devrait avoir le choix.