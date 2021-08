PSG : Blaise Matuidi content pour Nasser Al-Khelaifi après la signature de Messi

La suite après cette publicité

Même s’il n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi suit attentivement l’actualité du club et y reste très attaché. Il est d’ailleurs encore en contact avec certains joueurs de l’équipe, ravis par l’arrivée de Lionel Messi : « je n’ai pas encore échangé avec Kylian mais j’ai eu Presnel et Marco, oui. Ils sont très heureux », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Eurosport.

Matuidi s’est également dit « content pour le président, Nasser Al-Khelaïfi, qui est quelqu’un que j’admire beaucoup. Je l’ai connu au début de l’ère qatarie car j’ai été un des premiers joueurs à rejoindre le club. Son rêve a toujours été de faire du PSG le plus grand club au monde. Et c’est ce qu’il est en train de faire. »