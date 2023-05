C3 : la déception de Xabi Alonso après l’élimination de Leverkusen

La suite après cette publicité

L’élève n’a pas dépassé le maître hier soir. Confronté à l’AS Roma de son ancien mentor José Mourinho, Xabi Alonso n’a pas trouvé les ressources pour décrocher la première finale européenne de sa jeune carrière d’entraîneur. Malgré une domination de la tête et des épaules (23 tirs à 1), le Bayer Leverkusen n’a pu se contenter que d’un triste 0-0, insuffisant après la défaite concédée jeudi dernier lors de la manche aller (0-1). Dans la foulée de la rencontre, l’entraîneur espagnol a livré sa déception, mais a assuré être fier du visage affiché par ses joueurs.

«Naturellement, je suis déçu pour les joueurs et les supporters. Mais je suis fier des joueurs, ils ont tout donné sur le terrain. Il y a beaucoup de raisons d’être optimiste. En seconde période, on était prêt, mais c’est frustrant de ne pas contrôler, a relevé l’ancien joueur du Real Madrid. Je ne veux pas pleurer, on avait des occasions, on a joué avec l’intensité et la concentration nécessaires pour une demi-finale. La grosse différence, ça a été le but inscrit à l’aller. Ils ont défendu très bas, dès le début de la rencontre. On a essayé de tirer de loin. Je suis content, heureux et fier des joueurs et de la façon dont ils ont essayé jusqu’au bout. On doit continuer et garder la tête haute. On parlera demain de la Bundesliga. Je pense que sur l’ensemble des deux matches, on n’a pas été plus mauvais, juste dix minutes.»

