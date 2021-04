LOSC : Burak Yilmaz explique pourquoi il a quitté la Turquie

À 35 ans, Burak Yilmaz connaît seulement sa première saison hors de Turquie. L’attaquant turc a mis du temps avant de franchir le cap pour aller jouer dans les cinq grands championnats. Lorsque l’on voit son rendement cette saison à Lille (10 buts en 22 matches), on peut penser que l’ancien joueur de Galatasaray aurait pu briller beaucoup plus encore.

Dans un entretien accordé à l’Équipe, Burak Yilmaz a expliqué pourquoi à 35 ans, il avait enfin décidé de franchir le cap et quitter la Turquie. « Les clubs où j'étais ne voulaient pas que je parte et j'avais des contrats très intéressants. Tous les ans, je luttais pour le titre de champion et pour le titre de meilleur buteur. J'ai eu des propositions de grands clubs européens, mais j'ai décidé de rester en Turquie. Et puis des amis comme Didier Drogba ou Wesley Sneijder m'ont dit : "Mais pourquoi tu ne pars pas jouer en Europe ou à l'étranger ?" J'ai voulu aussi ressentir ces émotions. »