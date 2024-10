Atlético : le long calvaire de Thomas Lemar va prendre fin

À l’été 2018, la carrière de Thomas Lemar (28 ans) a pris un nouveau virage. Fraîchement sacré champion du monde en Russie avec l’équipe de France le 15 juillet au stade Loujniki de Moscou, le joueur a quitté l’AS Monaco pour rejoindre l’Atlético de Madrid et ses compatriotes Antoine Griezmann et Lucas Hernandez, qui évoluait là-bas à l’époque. Six ans et 178 matches (10 buts) plus tard, le natif de Baie-Mahault a disparu des radars. La faute à une vilaine blessure contractée le 16 septembre 2023 à l’occasion de la rencontre face au FC Valence en Liga (défaite 3 à 0). Ce jour-là, l’international tricolore est sorti sur civière peu avant la mi-temps. Le lendemain, les Colchoneros avaient annoncé son absence pour plusieurs mois.

«Après les examens effectués sur le joueur français, le rapport proposé par les services médicaux du club indique qu’il souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit et qu’il devra subir une intervention chirurgicale. Bonne chance Thom, nous te souhaitons un prompt rétablissement !», pouvait-on lire sur le communiqué de presse de l’écurie madrilène. Un coup dur pour Lemar, qui a réalisé plusieurs passages par l’infirmerie depuis sa signature dans la capitale espagnole. En effet, le site spécialisé transfermarkt indique qu’il a été blessé à 16 reprises au total. Mais il faut préciser qu’il a eu, en général, de petits pépins qui l’éloignaient au maximum pour un mois.

Treize mois d’absence

Sa blessure à Valence a été plus sérieuse puisqu’il n’a plus joué depuis treize mois (394 jours d’absence, 59 rencontres manquées). Dans le même temps, la presse espagnole a indiqué durant l’été que les Colchoneros souhaitaient se séparer du Français après sa saison blanche. Certains médias, comme AS, ont eux expliqué que Diego Simeone comptait encore sur lui une fois qu’il serait sur pied. Et cela pourrait être pour très bientôt. Mundo Deportivo donne ce mardi des nouvelles de Thomas Lemar. Le média ibérique explique que le Français a travaillé durant de longs mois pour se rétablir, avant de retrouver l’entraînement collectif en fin de saison, puis de participer à la pré-saison avec son club. Une période compliquée après une si longue inactivité. L’ancien de Caen a ainsi jonglé entre les séances avec le groupe et un travail individualisé en marge de l’équipe afin de se retaper physiquement.

Apparu lors d’une rencontre de pré-saison, il n’avait pas pu retrouver les terrains officiellement par la suite. Toutefois, cela est en bonne voie puisque MD explique que le joueur, qui a été sélectionné par Diego Simeone lors des dernières rencontres sans jouer, commence à monter en régime et qu’il accélère le rythme aux entraînements. «Il a l’air bien et en forme», précise MD, qui évoque une bonne intensité du milieu. Son potentiel retour aux affaires est d’ailleurs une bonne chose puisqu’il va apporter d’autres qualités à Simeone dans l’entrejeu. Les Madrilènes surveilleront aussi son come-back de près, puisque les dirigeants avaient essayé de lui trouver un point de chute lors du dernier mercato. Sous contrat jusqu’en 2027, Thomas Lemar espère repartir du bon pied avec l’Atlético après plus d’un an sans fouler les pelouses de Liga.