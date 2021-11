Qualifs CdM 2022, Angleterre : Henderson et Grealish blessés, Gallagher appelé en renfort

Récompense. Excellent depuis plusieurs semaines sous les ordres de Patrick Vieira à Crystal Palace avec 4 buts et 2 passes décisives en 10 matchs de Premier League, Conor Gallagher (21 ans) a reçu sa première convocation avec les A en Angleterre. « Le joueur prêté à Crystal Palace s'entraînera avec le groupe sur le terrain d'entraînement de Tottenham Hotspur avant de voyager avec l'équipe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA lundi à Saint-Marin », a indiqué la Fédération anglaise (FA) ce dimanche dans un communiqué. Gareth Southgate a été contraint de faire appel au joueur appartenant à Chelsea car pas moins de 5 joueurs ne feront pas partie du voyage des Three Lions à Saint-Marin.

Jordan Henderson et Jack Grealish, blessés, sont retournés respectivement à Liverpool et Manchester City. Raheem Sterling a dû lui déclarer forfait pour des raisons personnelles. Mason Mount n'est toujours pas remis de ses problèmes dentaires, alors que Luke Shaw suit toujours le protocole commotion cérébral en vigueur au Royaume de Sa Majesté. Après Emile Smith Rowe (21 ans, Arsenal), qui a même effectué ses premiers pas avec les Three Lions, l'Angleterre découvre, en peu de temps, un nouveau visage plein de promesses pour l'avenir.

Congratulations to Conor Gallagher, who has been called up to the #ThreeLions squad for the first time! 🦁 pic.twitter.com/zhEcHPUd5R