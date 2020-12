Les adieux de Diego Costa à l'Atlético de Madrid

C'est officiel depuis ce mardi, Diego Costa (32 ans) et l'Atlético de Madrid, c'est terminé. L'attaquant international espagnol (24 sélections, 10 réalisations) a posté un message sur son compte Instagram pour faire ses adieux aux Colchoneros.

«C’est avec tristesse mais aussi joie que je viens faire mes adieux aux supporters de l’Atleti. Je suis triste de ne plus pouvoir faire partie de cette famille, mais heureux d’avoir représenté ce grand club. (…) C'était la meilleure chose pour le club et pour moi. (...) Je ne veux pas dire ce que tout le monde dit quand il quitte un club : je serai un de vous pour toujours. Non. Je l’ai prouvé sur le terrain, je l’ai montré à chaque match… Je suis de la famille Atlético. (…) Merci, je vous aime», a-t-il lâché. Le message est passé.