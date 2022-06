Kylian Mbappé signe avec Sorare

Il fait partie des joueurs les plus cotés du moment, et est peut-être même le joueur le plus intéressant pour les marques et les sponsors en ce moment. Kylian Mbappé vient ainsi de signer un contrat d'ambassadeur avec Sorare, l'entreprise française de fantasy football qui s'appuie sur les NFTs et la blockchain Ethereum.

La vedette du PSG contribuera ainsi à tenter de démocratiser et populariser le jeu à travers le monde, lui dont la carte unique de la saison 2021/2022 avait été vendue pour 400.000€ il y a un peu moins de deux mois. Une relation 100% française qui promet de belles choses !