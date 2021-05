L'OM et le LOSC à la lutte pour l'espoir allemand Mehmet Aydin

La suite après cette publicité

Le malheur des uns. Schalke 04, officiellement relégué en 2. Bundesliga, risque de subir une sacrée saignée cet été. Ses joueurs les plus bankables sont concernés (on pense par exemple à Amine Harit), mais également ses espoirs prometteurs, qui gagnent en temps de jeu ces dernières semaines. C'est notamment le cas de Mehmet Aydin (19 ans).

Le jeune ailier droit compte cinq titularisations en Bundesliga en 2021, la dernière en date, le week-end dernier, face à l'Eintracht Francfort (4-3, 33e journée). Sa prestation solide a d'ailleurs été saluée comme il se doit en Allemagne et n'est pas passée inaperçue sur le marché. Selon les informations de Marca, plusieurs écuries se livrent bataille pour l'accueillir cet été.

Plus qu'un an de contrat...

Le Betis et le Valence CF en Espagne ainsi que Lille et l'Olympique de Marseille en France sont annoncés sur les rangs. Les deux écuries de Ligue 1, alléchées par la perspective de réaliser un joli pari sur l'avenir à moindre frais, auraient déjà même présenté des propositions concrètes au jeune homme, d'après les informations du quotidien sportif espagnol.

Il faut dire que l'international U19 allemand (2 sélections, 1 but), présenté comme habile techniquement, rapide et à l'aise en un contre un, n'a plus qu'un an de contrat avec le club de la Ruhr (juin 2022). Le moment est idéal pour tenter le coup pour le droitier. Reste à savoir si le LOSC ou l'OM sauront faire mouche.