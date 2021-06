Super League : les six clubs anglais connaissent leur sanction

L'UEFA l'avait martelé à plusieurs reprises : les clubs dissidents ayant participé au projet de Super League seront sanctionnés. L'instance de football n'a pas tardé à mettre ses menaces à exécution. Selon les informations du Daily Mail, les six clubs anglais concernés par la création de cette ligue européenne, connaissent désormais leur sanction.

La suite après cette publicité

Ainsi, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Liverpool se voient infliger une amende de 25 millions d'euros. Si ces clubs ont été les premiers à exercer leur droit de retrait, l'UEFA n'a pas opté pour la clémence au moment de prendre ses sanctions. En cas de récidive à l'avenir, cette amende pourrait flirter avec les 30 millions d'euros plus un retrait de points conséquent (on évoque un retrait de 30 points). Tout cet argent sera redistribué à la communauté du football et les fans notamment.