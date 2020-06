Arsenal : un grand espoir sur le départ, plusieurs cadors européens à l'affût

Alors qu'Arsenal connaît un exercice 2019-2020 délicat sur le plan sportif, leur période estivale 2020 devrait en pâtir. Pour ne rien arranger, The Athletic assure que les Gunners s'apprêtent à perdre l'un de leurs plus grands espoirs chez les jeunes en la personne de Folarin Balogun (18 ans), dont le contrat expire en juin 2021 du côté de l'Emirates Stadium. L'avant-centre anglo-américain, qui a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives avec la réserve d'Arsenal en 15 matches de Premier League 2, n'a en fait pas réussi à trouver un terrain d'entente avec le board londonien pour prolonger son bail.

Compte tenu du manque du manque d'opportunités qui se sont offertes à lui avec le groupe professionnel (dans lequel il n'est apparu qu'à une reprise cette saison sans entrer en jeu, le 24 septembre lors de la large victoire 5-0 face à Nottingham Forest en League Cup), il a décidé que son avenir se dessinerait ailleurs. Toujours d'après The Athletic, Folarin Balogun est suivi par plusieurs grosses écuries européennes. Les Gunners, déterminés à ne pas revivre un scénario similaire aux dossiers Serge Gnabry (24 ans, Bayern), Ismaël Bennacer (22 ans, AC Milan) ou encore Jeff Reine-Adélaïde (22 ans, OL) ces dernières années, souhaitent récupérer un chèque d'un certain montant pour laisser filer leur jeune attaquant et ne veulent pas le voir partir librement en 2021. Arsenal a déjà rejeté, en janvier dernier, une offre d'environ 5,5 M€ de Brentford pour Balogun, pur produit de son centre de formation.