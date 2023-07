Stephy Mavididi rejoint officiellement Leicester !

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Stephy Mavididi rejoint Leicester. Nous vous révélions en exclusivité il y a quelques jours la volonté d’Enzo Maresca, nouvel entraîneur des Foxes, de recruter l’ancien Dijonnais. Auteur de trois belles saisons avec Montpellier, l’attaquant de 25 ans retourne dans son Angleterre natale qu’il avait quitté en 2019 après la fin de son aventure à Arsenal, son club formateur.

En 98 rencontres sous le maillot du MHSC, le joueur de 25 ans a inscrit 21 buts et rejoint le club de Championship pour environ 8 millions d’euros. Il a fait part de sa fierté de rejoindre le champion d’Angleterre 2016 : «Je suis honnêtement heureux et ravi d’être ici. S’adressant au directeur et à certains membres du personnel ici, c’était une évidence pour moi. C’était un projet qui était en préparation depuis un certain temps et ma famille et moi-même sommes simplement heureux qu’il soit terminé maintenant.»

