Le maillot de Gyökeres contre Manchester City a été vendu pour 18 000€

Attaquant star du début de saison, le Suédois Viktor Gyökeres (26 ans) explose les compteurs avec le Sporting CP. Auteur de 24 buts et 4 offrandes en 21 rencontres, le natif de Stockholm s’était particulièrement distingué le 5 novembre dernier lors d’une victoire 4-1 contre Manchester City. Une victoire de haute volée pour les Lions qui ont mis son maillot en vente aux enchères sur la plateforme Matchwornshirt.

Et évidemment un maillot porté lors d’une prestation aussi marquante a provoqué un résultat historique. Son maillot a été celui qui a été vendu le plus cher parmi les joueurs du Sporting puisque quelqu’un a déboursé 18 069 euros pour se l’adjuger. Il s’agit de l’une des sommes les plus importantes de l’histoire de la plateforme.