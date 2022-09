Partizan - OGC Nice : les compositions officielles

L’OGC Nice se déplace en Serbie, sur la pelouse du Partizan Belgrade dans le cadre de la deuxième journée de Conference League. Tenus en échec par Cologne la semaine passée (1-1), les Aiglons tenteront de décrocher une première victoire dans cette compétition. La situation est identique pour les Serbes qui sont allés faire match nul jeudi dernier sur la pelouse du club tchèque de Slovacko (3-3). Si perdant il y a dans cette opposition, l’équipe concernée se mettrait dans une mauvaise position en vue de la qualification. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Du côté des compositions d’équipes, Lucien Favre doit faire sans Andy Delort, forfait sur blessure (contracture à la cuisse). C’est donc un 4-3-3 qui est mis en place par le coach niçois avec Ilie et Pepe autour de Laborde en attaque. Au milieu de terrain, Lemina fait son retour après 3 semaines d'absence, retour également de Youcef Atal au poste de latéral droit. Chez les Serbes, Gordan Petric effectue deux changements par rapport au onze de départ de la semaine passée, Fejsa et Andrade prennent les places de Sanicanin et de Belic.

Les compositions d'équipes :

Partizan : Popovic - Zivkovic, Markovic, Vujacic, Urosevic (c) - Fejsa, Traore, Natcho - Diabate, Ricardo Gomes, Andrade.

OGC Nice : Schmeichel - Atal, Todibo, Dante (c), Bryan - Boudaoui, Lemina, Thuram - Pepe, Laborde, Ilie.