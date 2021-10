FC Barcelone : Xavi sort du silence

La suite après cette publicité

Limogé après la nouvelle défaite catalane sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0), Ronald Koeman n'est plus l'entraîneur du Barça et les rumeurs quant à son successeur ont très vite enflammé la planète football. Si Sergi Barjuan a été nommé coach intérimaire, le futur entraîneur des Blaugranas devrait bien être Xavi, l’ancien milieu de terrain emblématique du club catalan. D'après Sport, l'actuel coach d'Al Sadd aurait même déjà trouvé un accord pour revenir au club et prendre en main l'équipe première.

Malgré tout, le club qatari souhaiterait que Xavi reste aux manettes de l’équipe jusqu’à la fin du championnat qatari, soit mercredi prochain, jour du choc face à Al Duhail, le grand rival d’Al Sadd dans la course au titre. Interrogé à ce sujet, ce jeudi en début de soirée, Xavi, est donc sorti du silence quant à son très probable départ pour le Barça mais n'a pas souhaité en dire plus : «je suis concentré sur mon travail avec Al-Sadd et je ne parlerai de rien d’autre». Si le principal intéressé n'a donc rien officialisé, son retour en Catalogne ne semble désormais plus qu'une question de jours.