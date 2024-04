PSG : le point médical avant la réception de Barcelone

Le Paris Saint-Germain va jouer la rencontre la plus importante de sa saison ce mercredi soir, contre le FC Barcelone. Pour ce match aller, au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique devront se montrer à la hauteur pour prendre une belle option et se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et si, de son côté, le FC Barcelone a annoncé la présence de deux joueurs surprises, le PSG se présentera avec un groupe quasiment au complet.

Dans son traditionnel point médical, le club parisien a fait le point sur les cas Nordi Mukiele (26 ans) et Presnel Kimpembe (28 ans). «Suite à des examens effectués par le neurologue expert de la FFF, Nordi Mukiele poursuivra ces prochains jours son protocole de reprise post-commotion», est-il précisé, après sa sortie contre Clermont, samedi dernier (1-1). Alors que «⁠Presnel Kimpembe poursuit ses exercices de récupération».

