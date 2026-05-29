Ça bouge pour Omar Daf

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Amiens SC en mars dernier, Omar Daf se retrouve de nouveau sur le marché. Le technicien de 49 ans a été évincé en mars dernier de son poste d’entraîneur alors que le club picard était en position de barragiste (avec 4 points d’avance sur le 1er relégable) et restait sur un joli 1/8e de finale de Coupe de France. Sans lui, Amiens a sombré pour finalement terminer à la dernière place du championnat de Ligue 2, enchaînant un bilan catastrophique de huit défaites pour un seul petit match nul.

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Libre de tout engagement et fort d’un solide CV (il est titulaire du BEPF, de la Licence UEFA Pro et totalise 280 matches pros sur le banc) l’ancien défenseur international sénégalais aux 87 sélections, qui a connu les quarts de finale de la Coupe du Monde 2002 en tant que joueur et le Mondial 2018 en tant qu’entraîneur adjoint des Lions de la Teranga, suscite quelques intérêts. Connu pour sa capacité à intégrer et valoriser les jeunes talents en équipe première comme il l’a prouvé par le passé en développant des joueurs du calibre d’Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix ou Lucien Agoumé, l’ancien coach du FC Sochaux-Montbéliard et du Dijon FCO intéresse deux clubs de Ligue 2, une franchise de Major League Soccer (MLS) ainsi qu’une sélection nationale. A suivre.