ASSE : Denis Bouanga va signer au Los Angeles FC

Selon les dernières informations de l'Equipe, l'attaquant gabonais Denis Bouanga ne devrait plus être un joueur de l'AS Saint-Etienne : en effet, la Panthère aux 32 sélections (7 buts) va signer un contrat de trois saisons et demi avec le Los Angeles FC, qui a déjà signé Gareth Bale et Giorgio Chiellini cet été. Son transfert apporterait 5 millions d'euros au club du Forez. Avec son statut de joueur désigné, il aura même un meilleur salaire que les deux joueurs cités précédemment.

Denis Bouanga n'aura connu qu'une rencontre en Ligue 2 avec l'ASSE, une défaite sur la pelouse de Dijon pour le match d'ouverture de la saison 2022/2023 de la deuxième division. Depuis son arrivée chez les Verts à l'été 2019, le joueur de 27 ans aura donc joué 110 rencontres sous le maillot stéphanois en trois saisons, inscrivant 28 buts et délivrant 16 passes décisives toutes compétitions confondues.