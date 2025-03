Real Madrid : Brahim Diaz lance un avertissement aux Merengues

Le Real Madrid a pris un bel avantage pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir, en battant l’Atlético sur le score de 2-1. C’est Brahim Diaz qui a donné la victoire aux Merengues, et c’est aussi lui qui a pris la parole sur Movistar à la fin du match. Et il a clairement fait comprendre qu’il ne fallait pas s’enflammer et que rien n’était encore fait.

« Tout reste ouvert, c’est bien d’avoir gagné ce soir et c’est toujours difficile, mais le message est le même que d’habitude. Ce n’est pas terminé, il reste le retour où il faudra encore tout donner. À ce niveau chaque détail fait la différence », a lancé le Marocain. C’est plutôt clair.