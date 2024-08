Le CNOSF recale les Girondins de Bordeaux qui joueront en N2

Ça sent bien la fin pour les Girondins de Bordeaux. Ces derniers jours, le club a tout tenté pour évoluer en National malgré la nouvelle rétrogradation en N2 par la FFF. Le premier appel du club auprès de la DNCG avait été rejeté. Le club au scapulaire avait donc forcé en faisant de nouveau appel et en passant devant le CNOSF. Et le verdict devait tomber ce vendredi après l’audition en début de matinée.

Selon les informations de L’Equipe, que nous sommes en mesure de vous confirmer, le Comité national olympique et sportif français a rejeté l’appel de Bordeaux et n’a donc pas fait de demande de conciliation. Le club de Gérard Lopez évoluera bien en National 2 cette saison. La fin d’un long fiasco pour les supporters bordelais qui vont maintenant se demander comment le club va pouvoir survivre en N2 avec autant de dettes. La liquidation judiciaire est désormais une hypothèse…