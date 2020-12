FC Barcelone : une offre de Benfica pour Carles Aleñá ?

La suite après cette publicité

À 22 ans, Carles Alena fait partie de cette jeune génération prometteuse du FC Barcelone. Formé à la Masia, le milieu de terrain international espagnol U21 a au fil des années gravi les échelons avant de rejoindre le groupe pro en décembre 2018. Peu utilisé, il avait dès lors décidé de plier bagage en prêt du côté du Real Betis. Revenu en terres catalanes à l’issue de la saison dernière, le natif de Mataro ne voit pas pour autant sa situation s’améliorer chez les Culés puisqu’il n’a disputé que 5 matches toutes compétitions confondues cette saison (Ligue des Champions/Liga). Un maigre temps de jeu qui pourrait à nouveau le pousser à quitter le navire blaugrana.

Selon les dires du Mundo Deportivo ce vendredi, certains médias portugais affirmeraient qu’Alena serait dans les papiers de l’entraîneur lisboète, Jorge Jesus. Selon les informations recueillies par Fichajes, le club de la capitale aurait d’ores et déjà formulé une offre assortie d’un contrat de 4 ans. Il toucherait ainsi 5 M€ par an. Il est cependant indiqué que des sources proches du joueur et du club auraient refusé cette offre, et insisteraient sur le fait que le joueur se concentre pleinement sur son aventure catalane. Le mercato hivernal devrait quant à lui nous permettre d’en savoir plus.