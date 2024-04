Bayer Leverkusen : un retour de poids confirmé pour Xabi Alonso

Qui peut arrêter le Bayer Leverkusen cette saison ? Sûrement personne. De toute évidence, nous aurons notre réponse d’ici la fin de saison. Alors qu’ils n’ont toujours pas perdu en championnat, où le titre de Bundesliga leur tend les bras alors que les pensionnaires de la BayArena comptent 13 points d’avance sur le Bayern Munich, ces derniers sont également invaincus en Europa League. Pour rappel, le club allemand s’apprête à affronter West Ham en quarts de finale de la compétition européenne.

La suite après cette publicité

Pour maximiser les chances d’une fin de saison en apothéose, le B04 pourra d’ailleurs compter sur un retour idoine dans les prochains jours. En effet, comme l’a confié Xabi Alonso en conférence de presse, Victor Boniface est sur le chemin du retour. Il sera présent dans le groupe pour la rencontre de Coupe d’Allemagne face au Fortuna Düsseldorf ce mercredi (20h45) : «il sera là et pourrait jouer. Pas 90 minutes, 45 peut-être pas. Mais peut-être 30. Il a bien récupéré et s’est bien entraîné.» Pour rappel, l’attaquant nigérian avait raté les trois derniers mois de compétition et avait notamment raté la CAN.