PSG : comment compenser l’absence de Warren Zaïre-Emery

Révélation de ce début de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a finalement été récompensé par Didier Deschamps. À seulement 17 ans, le natif de Montreuil connaissait, samedi soir, sa première sélection avec l’équipe de France. Décisif au quart d’heure de jeu, le milieu francilien participait ainsi au festival historique des Bleus contre Gibraltar (14-0). Une joie de courte durée pour le Titi parisien, blessé sur son but et finalement remplacé par Youssouf Fofana à la 20e minute. Et les récentes nouvelles ne sont pas bonnes…

Luis Enrique entre le 4-2-4 et le 4-3-3

Selon les dernières informations de L’Equipe, Warren Zaïre-Emery, qui va quitter le rassemblement des Bleus et rentrer à Paris pour passer des examens complémentaires, souffre ainsi d’une grosse entorse après un tacle appuyé d’un joueur de Gibraltar. Si ce dernier évite donc la fracture, qui aurait pu le laisser sur le côté pour de très longs mois, le club de la capitale va malgré tout devoir se passer de ses services, à minima, jusqu’à la fin de l’année 2023. Un gros coup dur pour Luis Enrique, qui plus est au regard du calendrier à venir des champions de France en titre. Maillon essentiel du collectif parisien, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 va, en effet, manquer plusieurs rencontres ô combien précieuses pour le reste de la saison parisienne.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 27 12 20 8 3 1 29 9 3 Monaco 24 12 11 7 3 2 25 14

D’ores et déjà forfait pour le déplacement des Bleus en Grèce, mardi prochain, WZE sera également forfait pour le choc face à l’AS Monaco, vendredi soir dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Plus préjudiciable encore, le numéro 33 des Rouge et Bleu ne sera pas remis à temps pour les deux gros chocs qui attendent le PSG sur la scène européenne. Deuxième du groupe F avec six unités, le club parisien n’a, en effet, plus le droit à l’erreur avant de recevoir Newcastle, le 28 novembre prochain, et de se déplacer à Dortmund, le 13 décembre. À noter, par ailleurs, que la participation de la jeune pépite parisienne au Trophée des Champions le 3 janvier face à Toulouse est, elle aussi, très incertaine. En attendant le retour de son chouchou, Luis Enrique va donc devoir s’ajuster.

Une carte à jouer pour les habituels remplaçants et les jeunes…

Dans cette optique, deux solutions tactiques semblent, aujourd’hui, tenir la corde pour «oublier» et gérer au mieux cette grosse déconvenue. Souvent habitué à aligner un 4-2-4 hybride dans cet exercice 2023-2024, l’ancien sélectionneur de la Roja pourrait logiquement reconduire ce système dans les semaines à venir. Dès lors, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz apparaissent comme les deux principaux favoris pour former ce double pivot (Danilo Pereira pourrait également avoir sa carte à jouer). Dans cette configuration, Vitinha et Kang-In Lee se disputeraient alors l’aile gauche. Une organisation qui pourrait notamment être privilégiée pour le déplacement au Havre (3 décembre) ou encore les réceptions de Nantes et Metz (9 et 20 décembre). Une autre possibilité existe malgré tout, notamment à l’heure où ce 4-2-4 ne fait pas encore l’unanimité, en témoigne les difficultés rencontrées par les Parisiens à Newcastle, le 4 octobre dernier.

En marge des gros rendez-vous à venir du PSG (Monaco, Newcastle, Dortmund, Lille), Luis Enrique pourrait également décider de densifier son entrejeu pour garder la maîtrise des événements et éviter certains déséquilibres. Une formule en 4-3-3, déjà testée à plusieurs reprises depuis le début de saison, verrait alors le jour. Dans ce système, Manuel Ugarte, Fabian Ruiz, Vitinha, Kang-In Lee, Carlos Soler ou encore Danilo Pereira constitueraient autant d’options pour composer le milieu de terrain francilien. Si les deux derniers cités partent avec une grosse longueur de retard, le technicien espagnol du PSG conserve donc de nombreux arguments malgré la longue absence à venir de Warren Zaïre-Emery. Durant ce mois et demi, ou plus, rappelons enfin que les jeunes Cher Ndour et Ethan Mbappé pourraient également profiter des malheurs de leur coéquipier pour glaner quelques minutes de jeu. Une chose est sûre, le PSG va désormais devoir vivre sans la nouvelle coqueluche du football français.