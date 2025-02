L’AC Ajaccio intéresse un investisseur américain

L’AC Ajaccio va très mal. Dans le dur sportivement (14e de Ligue 2 avec deux points d’avance sur le barragiste), malgré des derniers résultats plus positifs, le club corse est surtout sous le coup d’une rétrogradation conservatoire à l’issue de la saison suite aux dernières décisions de la DNCG. L’argent manque dans les caisses et l’entreprise sportive est même à vendre. D’après Corse-Matin, la solution pourrait venir des États-Unis.

L’Américain Glenn Straub est intéressé pour reprendre le club. Il sera même dans les tribunes face à Guingamp ce samedi afin de découvrir l’ambiance du stade et l’équipe. L’homme d’affaires est attendu dans les prochaines heures sur l’île de beauté pour discuter avec la direction actuelle. On est encore loin d’un accord cependant Straub souhaite investir dans un club sportif européen et lorgne également le Standard de Liège. L’ACA présente un réel avantage. Il est propriétaire de son stade.