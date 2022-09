BL : l'Union Berlin s'impose à Cologne et prend provisoirement la tête

À la RheinEnergieStadion, la sixième journée de Bundesliga se poursuivait, ce dimanche à 15h30, avec une affiche entre Cologne et l'Union Berlin. Une rencontre qui allait tourner à l'avantage des visiteurs, parfaitement lancés dans cette rencontre grâce au malheureux Timo Hübers, buteur contre son camp après trois minutes de jeu seulement (0-1, 3e).

La suite après cette publicité

Dans cette opposition relativement équilibrée, les hommes de Steffen Baumgart ne parvenaient d'ailleurs jamais à faire leur retard, terminant même cette rencontre en infériorité numérique quand Luca Kilian voyait rouge (81e). Avec cette courte mais précieuse victoire, la formation berlinoise empoche les trois points et prend provisoirement la tête du championnat. De son côté, Cologne est septième.

📝 TEAM NEWS TIME! #effzeh head coach Steffen Baumgart makes five changes to the line-up from the Nice game.



Benno Schmitz, Kristian Pedersen, Eric Martel, Linton Maina and Florian Dietz replace King, Dejo, Jan, Ondrej and Tigges. COME ON FC! 🔥

___#KOEFCU pic.twitter.com/qk0gC3aW2h