Maroc - Afrique du Sud : les compositions officielles

Dernier 1/8ème de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce mardi soir entre l’Afrique du Sud et le Maroc au Stade Laurent Poco à San Pedro (suivez le match en direct sur FM). Après l’élimination du Sénégal contre la Côte d’Ivoire, le Maroc est désormais l’ultime favori à la victoire finale le 11 février prochain. Les Marocains sont sûrs de leurs forces mais seront privés de Boufal jusqu’à la fin de la compétition et Ziyech est amoindri. Avec un seul but encaissé depuis le début de la CAN, les joueurs de Regragui peuvent compter sur une défense toujours aussi solide depuis la Coupe du Monde 2022. En face, une équipe d’Afrique du Sud qui va tenter de créer la surprise en éliminant un autre favori. Après une phase de poules mitigée, les Bafana Bafana peuvent enfin réellement lancer leur compétition pour aller chercher pourquoi pas une demi-finale.

Pour ce 1/8ème de finale, Regragui ne prévoit pas de surprise, Saïss et Aguerd en défense centrale. Un milieu toujours composé d’Amrabat, Ounahi et Amallah puis En-Nesyri devant accompagné par Ziyech et Abde. En face, un 4-2-3-1 avec Mvala et Kekana derrière. Zwane en numéro 10 derrière Makgopa.

Les compositions d’équipes :

Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Saiss (cap.), Mazraoui - Amallah, Amrabat, Ounahi - Abde, En-Nesyri, Adli.

Afrique du Sud : Williams (cap.) - Mudau, Kekana, Mvala, Modiba - Mokoena, Sithole - Morena, Zwane, Tau - Makgopa.