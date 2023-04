Liverpool : James Milner devrait rejoindre Brighton

Du haut de ses 37 ans, l’infatigable James Milner n’en a pas fini avec le football. Le polyvalent milieu de terrain anglais qui connait une saison délicate du côté de Liverpool ne devrait pas rester cet été. Element important de l’effectif de Jurgen Klopp pendant les 4 dernières années, l’ancien de Manchester City arrive en fin de contrat cet été et ne sera pas prolongé.

Selon les informations de The Athletic, Brighton aimerait le récupérer et a déjà conclu un accord avec le joueur. A la fin de saison, James Milner devrait donc rejoindre l’actuel 8e de Premier League. Le coach De Zerbi apprécie beaucoup le joueur. Le nouveau promu Burnley, champion de Championship, s’intéresse aussi à Milner. Il pourrait retrouver Vincent Kompany, coach du club, et qui a côtoyé Milner à City.

