PL : Tottenham coule à Brighton et rate le coche dans la course à la C1

Suite de la 19e journée de Premier League ce jeudi soir sur la pelouse de l’AMEX Stadium avec une rencontre prévue à 20h30. En effet, Brighton, qui n’avait plus goûté à la victoire sur ses trois dernières sorties en championnat, recevait Tottenham, auteur de trois succès consécutifs. Les Seagulls ont montré une belle efficacité face aux Spurs (4-2) pour se relancer dans la course à l’Europe. Le jeune milieu anglais Jack Hinshelwood débloquait la marque dans le premier quart d’heure (1-0, 11e), avant le break signé Joao Pedro sur penalty (2-0, 23e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Tottenham 36 19 11 11 3 5 39 28 8 Brighton 30 19 5 8 6 5 38 33

Au retour des vestiaires, malgré la domination des hommes de Postecoglou, Pervis Estupiñan, pour son retour à la compétition après une longue blessure, envoyait un superbe tir dans les buts de Guglielmo Vicario (3-0, 63e). Le buteur brésilien, auteur du break s’offrait même un doublé à 11 mètres sur un second penalty à contre-pied (4-0, 76e). Les visiteurs ont pensé un temps revenir dans la rencontre avec la frappe à bout portant d’Alejo Veliz (4-1, 81e), pour son 1er but en PL, et la tête de Ben Davies (4-2, 85e). Cette victoire permet à Brighton de revenir à 6 points au classement de son adversaire du soir, qui rate l’occasion de monter dans le top 4.