Wissam Ben Yedder présent au match Venise - AS Roma

Wissam Ben Yedder toujours plus proche de l’Italie. Comme l’avait révélé Le Parisien en début de semaine, l’international français (19 sélections, 3 buts) s’était mis d’accord contractuellement avec Venise pour une signature libre.

Ce dimanche, Ben Yedder était justement présent dans les tribunes du stade Pierluigi Penzo pour assister à la rencontre entre Venise et l’AS Roma. Un signe qui ne trompe pas et qui confirme que son arrivée chez le 19e de Serie A n’est plus très loin. Comme l’explique le journal italien Tutto Venezia Sport, le dénouement de ce dossier est tout proche.