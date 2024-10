PL : Tottenham explose West Ham

En ouverture de cette huitième journée de Premier League, Tottenham a totalement retourné West Ham. Largement victorieux, les hommes d’Ange Postecoglou se sont imposés (4-1) à domicile face aux Hammers au terme d’une rencontre pourtant mal embarquée. Dans un Tottenham Hotspur Stadium plein à craquer, les joueurs de Postecoglou, menés, ont su réagir grâce à un Dejan Kulusevski à nouveau très en jambes pour l’emporter et s’octroyer provisoirement la 6e place au classement de Premier League. Pour le West Ham de Mohammed Kudus - qui a complètement pété les plombs en se faisant expulser à cinq minutes de la fin du match - c’est une nouvelle douche froide. Actuellement 14e, ils pourraient se retrouver 16e d’ici à la fin de cette huitième journée.

Fébriles défensivement en début de rencontre, les Spurs se font surprendre par des Hammers, plus tranchants, qui ouvrent le score grâce à l’intenable Mohammed Kudus, laissé seul au second poteau (0-1, 18e). Avant de revenir dans la rencontre par l’intermédiaire de Dejan Kulusevski, un peu chanceux, qui voit sa frappe être freinée par Areola, toucher les deux montants, puis finalement franchir la ligne (1-1, 35e). Au retour des vestiaires, Yves Bissouma (2-1, 52e) puis Jean-Clair Todibo contre son camp (3-1, 55e), permettent à Tottenham de passer devant avant de prendre le large. Heung-Min Son vient sceller le score à l’heure de jeu après un numéro de soliste face au pauvre Todibo (4-1, 60e). Une victoire nette et sans bavure pour des Spurs ambitieux.