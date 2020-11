LOSC-AC Milan : les compositions officielles

Faire un grand pas vers la qualification pour les 16es de finale. Voilà l'objectif de Lille ce soir lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Trois semaines après leur exploit à San Siro contre l'AC Milan (3-0), les Dogues retrouvent les Lombards mais cette fois-ci dans leur antre de Pierre-Mauroy pour un nouveau choc qui promet. Les hommes de Christophe Galtier ont l'occasion, en cas de succès, de quasiment assurer leur billet pour le tour suivant. Mais ce sont des Milanais revanchards qui arrivent dans le Nord.

Ces derniers débarquent cependant sans Zlatan Ibrahimovic, blessé et absent pour quelques semaines. C'est donc le Croate Ante Rebic qui est aligné à la pointe de l'attaque du leader de la Serie A. Calhanoglu et Castillejo l'entourent. Au milieu, le jeune Hauge est présent aux côtés de Bennacer et Tonali. Pour contrer cette belle brochette offensive, le LOSC se présente en 4-4-2 avec la paire Andre-Xeka au milieu. Auteur d'un triplé historique à l'aller et d'un doublé face à Lorient dimanche, le meilleur buteur de la Ligue Europa Yusuf Yazici est toujours présent aux avant-postes.

Les compositions officielles :

Lille : Maignan - Pied, Fonte, Botman, Reinildo - Araujo, Xeka, André, Bamba - David, Yazici

Milan : Donnarumma - Dalot, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez - Hauge, Tonali, Bennacer - Castillejo, Calhanoglu, Rebic