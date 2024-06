Espagne : Luis De la Fuente calme le jeu pour Lamine Yamal

Il est l’homme fort de la nouvelle génération de l’Espagne. Du haut de ses 16 ans, Lamine Yamal porte les espoirs de tout un pays de retrouver les grandeurs qu’il a connues au début des années 2010. Une grosse pression pour un joueur de cet âge, que son sélectionneur, Luis De la Fuente, a essayé de lui enlever en conférence de presse hier, à la veille du dernier match de la phase de poules face à l’Albanie.

«Je ne compare Lamine Yamal à aucun joueur, je pense que c’est une erreur. Vous avez parlé de Lionel Messi. Je pense que ce qui lui convient le mieux, c’est la prudence, l’humilité et le fait de continuer à travailler comme il le fait», a d’abord rappelé le sélectionneur ibérique. «Il va avoir des mauvais moments, et les premiers qui vont le critiquer, c’est vous. Alors faites-lui comprendre qu’il doit maintenir un équilibre. Ill faut être calme et le laisser développer tout son potentiel naturellement, en comprenant qu’il est actuellement dans un processus éducatif, qu’il a beaucoup à apprendre, qu’il n’a que 16 ans», a ajouté Luis De la Fuente.