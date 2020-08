Ligue des Champions : Marcin Bulka, l'autre invité surprise du PSG

Qui dit pas de Keylor Navas pour affronter le RB Leipzig dit Sergio Rico dans les buts parisiens. Et qui dit Sergio Rico dans les buts parisiens dit Marcin Bulka sur le banc de touche. Le portier numéro 3 du PSG cette saison se rapproche donc un peu plus du terrain au moment décisif de la saison. Une belle récompense pour le gardien polonais âgé de 20 ans, recruté en juillet 2019 à Chelsea, où il officiait déjà en tant que numéro 3. Très vite, il était envoyé au front en disputant la 4e journée de Ligue 1, le 30 août, sur la pelouse de Metz. Alphonse Aréola était en instance de départ pour le Real Madrid, et ni Navas ni Rico n'étaient encore arrivés.

La suite après cette publicité

Plongé dans le grand bain, Bulka s'en était remarquablement bien sorti, n'encaissant aucun but. Forcément, le recrutement des deux cadors l'a condamné à ce rôle de numéro 3 défini au moment de son recrutement, mais il a continué à progresser à l'entraînement, où il a su se faire apprécier par ses coéquipiers, notamment Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Il s'était aussi fait remarquer médiatiquement suite à une interview donnée à des Youtubeurs polonais, où il avait raconté quelques anecdotes savoureuses, et bon enfant, sur ses coéquipiers.

Il devrait être prêté la saison prochaine

Initialement non retenu dans la liste des joueurs pour la Ligue des Champions, il y avait été incorporé en janvier, délogeant Choupo-Moting, avant que le coronavirus ne passe par là et chamboule de nouveau les effectifs. Toujours qualifié, il prendra place sur le banc de touche et devra être prêt en cas de pépin pour Sergio Rico. Bien intégré dans le groupe, Bulka peut profiter de ces instants privilégiés. Avant d'aller probablement voir ailleurs à la fin des compétitions européennes.

En effet, il est courtisé par des clubs en Italie, en Espagne et même en France. Désireux d'obtenir du temps de jeu, il sait que cela passe par un prêt dans un club de moindre envergure. Et le PSG, avec lequel il est lié jusqu'en 2021, ne devrait pas l'en empêcher. La solution du prêt est à l'étude. L'entraîneur italien des gardiens parisiens, Gianluca Spinelli, l'imagine sans mal devenir le portier polonais numéro 1 à l'avenir.