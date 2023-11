Ligue des champions : le Borussia Dortmund frappe un joli coup face à Newcastle, le FC Barcelone tombe dans le piège du Shakhtar

Ce mardi soir, la Ligue des champions était de retour pour un quatrième acte prometteur. En attendant le choc AC Milan-PSG, le Borussia Dortmund accueillait Newcastle à 18h45 au Signal Iduna Park. Deux équipes, elles aussi, présentes dans le groupe F et qui totalisaient 4 points chacune (1 victoire, 1 nul et 1 défaite) avant le coup d’envoi de la rencontre. Après un match aller remporté par les Allemands sur le score de 1 à 0, les Magpies comptaient prendre leur revanche dans un stade réputé pour sa chaude ambiance. Pour y parvenir, Eddie Howe misait sur un 4-3-3 avec un trio offensif Livramento-Joelinton-Wilson. L’ancien joueur de l’OL, Bruno Guimarães, était lui bien dans le onze. En face, Edin Terzic optait pour un système différent avec un 4-2-3-1 avec Füllkrug en pointe.

Une première période totalement à l’avantage du BVB

Dès l’entame de match, le BVB mettait l’agressivité, en témoigne le premier tacle tranchant de Hummels sur Willock dès la première minute. Les Allemands étaient d’ailleurs les premiers à se mettre en évidence, grâce un jeu long qui dérangeait les Toons, en vert pour l’occasion. Mais ils échouaient dans la finition avec Brandt (7e), dont le tir passait au-dessus du cadre. Après une faute sur l’infernal Füllkrug, bien lancé dans la profondeur par Brandt (10e), le BVB se montrait dangereux sur coup franc puis sur corner. C’est d’ailleurs sur ce corner de Brandt que le BVB réclamait un pénalty pour une main de Longstaff. Dominateur, le Borussia poussait et sentait que le but n’était pas loin.

Servi par Nmecha, Brandt trouvait Füllkrug qui envoyait un tir puissant. Solide sur sa ligne, Pope repoussait (13e). Il réalisait un nouveau sauvetage deux minutes après à la suite d’une occasion d’Adeyemi (15e). Asphyxiés, les Magpies, qui se fatiguaient beaucoup à défendre, n’arrivaient pas à mettre en place leur jeu durant 20 minutes. Guimarães était d’ailleurs bien muselé et dur à trouver. Puis, les Anglais commençaient à sortir tout doucement la tête de l’eau sous l’impulsion de Joelinton, Willock ou Hall, sur corner. Mais Dortmund poussait et ouvrait enfin le score. Au début de l’action, Füllkrug, qui avait récupéré le ballon, était à la conclusion de l’action. Après un bon relai avec Sabitzer, il fusillait Pope (1-0, 26e).

Newcastle laisse filer de précieux points

Newcastle tentait de réagir avec Lascelles (32e) mais n’était pas loin de boire la tasse face à des Allemands qui ne lâchaient pas le morceau. Sur contre, Sabitzer manquait d’ailleurs sa frappe et une sacrée occasion malgré un super service de Süle (37e). Au-dessus, le BVB était toutefois menacé avant la pause. Joelinton, d’une tête premier poteau, sollicitait Kobel, peu inquiété en première période. Le score ne changeait pas jusqu’à la pause (1-0). Au retour des vestiaires, Newcastle procédait à deux changements puisque Wilson et Hall étaient remplacés par Gordon et Almiron. Alors que Dortmund repartait sur un rythme d’enfer avec Adeyemi (46e), sur contre, les Toons se procuraient de bonnes occasions avec Livramento, dont la tentative était détournée par Kobel (48e), et Almiron, qui envoyait un tir en force (49e).

Mieux en place, le club anglais était métamorphosé et prenait les commandes de la rencontre. Joelinton, servi par Livramento, plaçait une tête. Mais elle n’était pas cadrée (56e). Bousculé, le BVB réagissait avec Brandt, dont le tir croisé était détourné du bout des doigts par Pope (58e), et Adeyemi (62e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup sans trouver la faille. Mais les locaux finissaient par doubler la mise grâce à un but de Brandt, sur contre-attaque (2-0, 79e). Lancé, le Borussia multipliait les contres sans réussir à conclure. Malgré ses efforts, Newcastle ne parvenait pas à changer la donne et s’inclinait 2 à 0. Une défaite qui pourrait coûter cher puisque les Anglais sont troisièmes de leur groupe avec 4 points. Mais tout est encore possible lors des deux dernières journées. De son côté, Dortmund, leader en attendant le match du PSG, a réalisé une belle opération et totalise à présent 7 unités.

Le Barça surpris par le Shakhtar

Dans le groupe H, le FC Barcelone était en déplacement pour défier le Shakhtar Donetsk. Solides leaders avec 9 points pris en 3 journées, les Catalans, qui n’avaient besoin que d’un point pour s’assurer une place en 1/8e de finale, voulaient poursuivre sur leur lancée face au club ukrainien, troisième avec 3 points. Pour cette rencontre, Xavi misait sur un 4-3-3 avec Lewandowski, en pointe, soutenu par Raphinha et Ferran Torres. En face, Marino Pusic optait pour un 4-1-4-1 avec Zubkov, Sudakov, Kryskiv et Newerton pour épauler Sikan, seul devant. Comme on pouvait l’attendre, les Culés monopolisaient le ballon d’entrée. Ils étaient même proches d’obtenir un pénalty dès la 2e minute de jeu grâce à Lewandowski, qui s’était écroulé dans la surface.

Dominateurs, ils prenaient leur temps pour mettre en place leur jeu et attaquer au mieux. Pourtant, Ter Stegen était obligé de s’employer pour stopper une tentative de Matvienko dans un angle fermé (15e). Malgré cette alerte, le FCB dominait les débats sans pour autant se montrer dangereux et créatif face à des Ukrainiens plutôt disciplinés. Ces derniers osaient aussi offensivement et cela finissait par payer. Après une superbe ouverture, Sudakov trouvait Gocholeishvili à droite. Ce dernier centrait au milieu de la surface, où Sikan prenait le dessus sur Christensen et plaçait une tête imparable (1-0, 40e). Surpris, le Barça regagnait les vestiaires avec un but de retard (1-0). En deuxième période, les coéquipiers de Gavi poussaient pour recoller au score.

Mais cela n’était pas suffisant pour Xavi qui procédait à 4 changements avant l’heure de jeu. Pedri, Yamal, João Félix et Baldé remplaçaient Romeu, Raphinha, Torres et Alonso. Un peu plus inspiré sous l’impulsion de Félix et Pedri, le Barça provoquait mais ne perçait pas pour autant le verrou ukrainien. Malgré quelques pépins physiques, les locaux tentaient de doubler la mise avec Newerton, dont le tir terminait dans le petit filet (67e). Ce dernier était proche du doublé mais son but d’une frappe enroulée a été annulé pour hors-jeu (87e). Le FCB, qui pensait obtenir un pénalty à la suite d’une faute sur João Félix (90e+6) n’arrivait pas à s’en sortir et s’inclinait 1 à 0. Un coup dur pour le Barça qui n’a pas encore composté son billet pour le tour suivant. De son côté, le Shakhtar (6 points) met la pression sur Porto (2e, 6 points), qui affronte Anvers.