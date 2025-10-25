Menu Rechercher
Bradley Locko révèle qui était le meilleur joueur des Jeux olympiques

De retour en forme cette saison sur les pelouses de Ligue 1 après sa longue blessure au tendon d’Achille, le latéral gauche de Brest, Bradley Locko nous a accordé un entretien. Dans celui-ci, il évoque sa convalescence, ses ambitions pour cette saison et le joueur qui l’a le plus impressionné aux Jeux olympiques à l’entraînement ou en match : Michael Olise.

« Je pense à Michael Olise, parce que tout ce qu’il faisait, c’était réussi. Il mettait un centre, c’était sur le joueur, il mettait une frappe, c’était soit cadré, soit but. Si je te dois te donner qu’un nom, c’est lui. »

Voir tous les commentaires
