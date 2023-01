Arsenal : Gabriel Jesus veut reprendre l’entraînement

La suite après cette publicité

Gabriel Jesus sur le chemin du retour ? Gravement blessé au genou depuis la Coupe du Monde, l’attaquant brésilien aurait l’ambition de reprendre l’entraînement… Dès la semaine prochaine ! Selon son entraîneur Mikel Arteta, qui s’est exprimé à son sujet en conférence de presse, le joueur de 25 ans est confiant sur l’évolution de sa blessure.

« Il veut être là la semaine prochaine ! », a avoué Arteta. « C’est irréaliste, mais il pousse (…). « Je ne peux pas vous donner de réponse (sur la date de retour). J’espère que c’est une semaine et non des mois, mais c’est une blessure grave et nous devons respecter ce processus également. » L’absence de Gabriel Jesus n’empêche toutefois pas les Gunners de surfer sur la Premier League.

