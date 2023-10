Erling Haaland est blasé !

La suite après cette publicité

S’il traverse actuellement une période de vaches maigres avec Manchester City - 0 but sur ses trois derniers matches, une anomalie au regard de ses standards habituels - Erling Haaland a retrouvé des couleurs avec la Norvège ce jeudi, en marquant un doublé face à Chypre (0-4). Pourtant, le Cyborg semble accuser le coup mentalement, comme il l’a reconnu après la rencontre.

Malgré une ovation chaleureuse des supporters chypriotes, l’attaquant de 23 ans a semblé être lassé de tout ce qui escorte cette célébrité : Parfois, c’est un peu stressant et je commence à en avoir un peu marre de mon propre nom, a-t-il curieusement déclaré sur TV2, avant de s’adoucir et de se montrer reconnaissant. J’apprécie le soutien, donc je ne me plaindrai pas de ça. C’était une victoire importante et maintenant nous devons commencer à penser à l’Espagne.