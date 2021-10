AS Rome : Francesco Totti aurait pu jouer seulement pour un autre club

Francesco Totti est l’homme d’un seul club. L’emblématique capitaine de l’AS Rome est toujours resté fidèle aux Giallorossi, malgré l’intérêt des plus grandes équipes européennes. Un seul club aurait pu le faire craquer : le Real Madrid. Les Madrilènes étaient d’ailleurs proches de le recruter en 2006, Totti est revenu sur cet épisode dans une interview accordé au Guardian. « Bien sûr, j’ai pensé à la proposition du Real Madrid », a-t-il déclaré. « Il y avait des jours où j’étais avec une chaussure en Espagne et l’autre à Rome, je l’avoue. Le Real Madrid est la seule autre équipe pour laquelle j’aurais pu jouer. »

Même s’il avoue qu’une « expérience dans un pays différent aurait pu être quelque chose de beau pour tout le monde. Pour ma famille. Pour moi », il ne regrette pas d’être resté avec la Louve. « Quand vous faites un choix avec votre propre tête, cela ne peut jamais être un mauvais choix (…) J’ai souvent dit et sincèrement, que le choix de rester à la Roma a été fait avec le cœur », a-t-il ajouté. Mais peut-être que cela aurait été différent aujourd’hui : « j’ai commencé à des époques différentes. Un football différent. Un football fait d’amour, d’affection envers les fans. Faire une comparaison entre mon époque et aujourd’hui, c’est difficile. Vous allez là où vous pouvez gagner plus d’argent. »