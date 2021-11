BL : le RB Leipzig et Christopher Nkunku s'offrent le Borussia Dortmund

La 11e journée de Bundesliga offrait une duel fort intéressant entre le RB Leipzig (8e) et le Borussia Dortmund (2e). Les Saxons voulaient se replacer et continuer leur remontée tandis que les Marsupiaux voulaient revenir à un point du leader bavarois. À domicile, Leipzig voulait frapper fort et Christopher Nkunku s'affirmait le premier (13e). Les hommes de Jesse Marsch mettaient leur jeu en place et dominaient logiquement. Cela menait à l'ouverture du score de Christopher Nkunku suite à une sublime passe en profondeur de Josko Gvardiol (1-0, 29e). Dominant largement son sujet, Leipzig revenait en tête aux vestiaires.

À la reprise, le Borussia Dortmund surprenait son adversaire. Bien trouvé par Thomas Meunier, Marco Reus remettait les deux équipes à égalité (1-1, 52e). Un scénario cruel pour Leipzig qui ne baissait pas le pied pour autant. Après une nouvelle belle tentative (64e), Christopher Nkunku partait seul sur la gauche et centrait fort au second poteau pour Yussuf Poulsen qui s'arrachait afin de marquer (2-1, 68e). Le RB Leipzig passait même tout proche d'inscrire un nouveau but, mais Nordi Mukiele était signalé hors-jeu (74e). Cela n'allait pas dans le sens de Leipzig et le Borussia Dortmund terminait fort la rencontre. Tenant malgré tout cet avantage de 2-1, Leipzig s'impose. Les Taureaux Ailés sont désormais cinquièmes à un point des places qualificatives en Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund reste à quatre points du Bayern Munich.

Le classement de la Bundesliga