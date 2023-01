Strasbourg - ESTAC : les compositions officielles

Suite de la 17e journée de Ligue 1 ce lundi avec un duel de bas de tableau entre le Racing Club de Strasbourg Alsace (19e) et l’ES Troyes AC (15e). A domicile, les Alsaciens optent pour un 4-3-1-2 avec Matz Sels dans les cages derrière Ismaël Doukouré, Gerzino Nyamsi, Alexander Djiku et Lucas Perrin. Jean-Ricner Bellegarde et Habib Diarra accompagnent Sanjin Prcic dans l’entrejeu tandis qu’Adrien Thomasson est placé en soutien d’Habib Diallo et Ludovic Ajorque.

De son côté Troyes s’articule en 4-2-3-1 et Mateusz Lis officie en tant que dernier rempart. Devant lui, Thierno Baldé, Yoann Salmier, Erik Palmer-Brown et Abdu Conté prennent place. Le double pivot est assuré par Rominigue Kouamé et Xavier Chavalerin. Seul en pointe, Renaud Ripart est soutenu par Andreas Bruus, Rony Lopes et Wilson Odobert.

Les compositions

Strasbourg : Sels - Doukouré, Nyamsi, Djiku, Perrin - Bellegarde, Prcic, Diarra - Thomasson - Diallo, Ajorque

Troyes : Lis - Baldé, Salmier, Palmer-Brow, Conté - Kouamé, Chavalerin - Bruus, Lopes, Odobert - Ripart

